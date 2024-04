Da Peggy Gou a Paul Kalkbrenner: il Salento balla con il Panorama Festival

Dall'11 al 17 agosto prossimi il Salento sarà il palcoscenico della musica elettronica perche ospiterà l'edizione 2024 del Panorama festival, la rassegna diffusa che taglia il suo terzo traguardo. Tanti i musicisti che saranno protagonisti della sei giorni e tutti sono stelle mondiali della elettromusic.

Gli ospiti

Tra loro spiccano Peggy Gou che ha scalato le classifiche di tutto il mondo, anche dello streaming registrando 300 milioni di visualizzazioni e che ora vanta la collaborazione con un big della musica: Lenny Kraviz con il singolo I believe In God again. Atteso anche il concerto di Charlotte De Witte definita la tecno dj numero uno al mondo. Nel corso della rassegna sarà possibile assistere, per la prima volta in Italia, alla esibizione della rivelazione degli ultimi anni del panorama tecno, Mochakk, che ha scalato le line up dei più prestigiosi club e festival mondiali. Dall'Inghilterra arriva il pioniere della house music, Carl Cox, soprannominato The king. In Puglia ci saranno anche Paul Kalkbrenner, il dj e producer nato dalla scena underground berlinese e cresciuto nell'epoca d'oro della techno, la stella italiana della console Marco Carola, il duo The Martinez Brothers e il dj e producer gallese Jamie Jones.

Ospite a sorpresa il 12 agosto

Ancora top secret le location dei concerti che saranno rivelate nelle prossime settimane come il nome dello special guest del 12 agosto.

Negli spazi del festival, che promuove la sostenibilità con l'impiego di materiali biodegradabili, sarà possibile ammirare sia le maioliche leccesi sia la bellezza della grande tradizione delle luminarie pugliesi che trasformerà le aree del festival in un'enorme tela dove la musica e la luce si fondono in un'armonia perfetta.