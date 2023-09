G7, Barletta candida il castello come location

Barletta candida il suo castello come location per il G7 del prossimo giugno. «Ho un messaggio whatsapp dal quale si evince che si ritengono soddisfatti». Lo ha dichiarato il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, in riferimento al sopralluogo svolto ieri in città da parte della delegazione governativa che si sta occupando della organizzazione del G7 che sarà ospitato dalla Puglia nella seconda metà di giugno.

Barletta, il sindaco Cannito candida il castello per il G7

Il primo cittadino, a margine della conferenza stampa di presentazione dei mondiali di coastal rowing e beach sprint che si disputeranno a Barletta dal 28 settembre all'8 ottobre prossimi, ha spiegato: «Abbiamo presentato il castello» come possibile location di uno degli appuntamenti del vertice internazionale. «È un bellissimo luogo - ha aggiunto - speriamo che adesso si realizzi quello che abbiamo concordato e condiviso». La delegazione ieri ha fatto tappa anche a Brindisi ed è impegnata nella definizione dei luoghi in cui potrebbero svolgersi gli incontri e le riunioni del G7 previsto nel giugno prossimo. «Stiamo lavorando bene - ha concluso Cannito - speriamo che i cittadini lo apprezzino».