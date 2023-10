Caravaggio al Castello di Mesagne: arrivano altri due dipinti

Grande successo estivo della mostra di “Caravaggio e il suo tempo, tra naturalismo e classicismo”, allestita nel castello Normanno-Svevo di Mesagne, che a fine settembre ha superato i 10mila visitatori. E a novembre arriveranno altre due opere originali del Caravaggio che porteranno a tre quelle presenti. Opere al momento ancora top secret, si sa solo che appartengono a collezioni private. Il giudizio degli esperti su questa mostra è di “un risultato molto soddisfacente”. Infatti, grazie al Caravaggio la città di Mesagne è entrata nel circuito internazionale delle “Grandi mostre” al pari di città ben più blasonate.

Tuttavia, chiusa a dicembre l’esperienza del Caravaggio se ne apriranno altre. Infatti, per la primavera 2024 è prevista un’altra mostra di un noto artista italiano ancora più apprezzato del Caravaggio. Il nome, naturalmente, è ancora secretato poiché sono in corso delle trattative tra i vari enti interessati. Da ricordare che nella prossima primavera, oltre alle consultazioni elettorali per il rinnovo dell’amministrazione comunale, ci sarà l’evento artistico biennale “Culturare”. E bruciando le comunicazioni ufficiali un pensierino gli amministratori lo stanno facendo per il prossimo G7 che si svolgerà nel giugno 2024 in Puglia affinché la mostra, con relativa visita della città, sia inserita nel tour che faranno i 7 grandi del mondo e i loro familiari e accompagnatori per conoscere i luoghi più belli e interessanti della Puglia. Ma questa notizia è ancora top secret.

I numeri della mostra

Qualche cifra, intanto. Solo nell’ultimo weekend i visitatori sono stati ben 600. Davvero tanti giunti non solo dall’Italia bensì anche da altre nazioni. Si tratta di turisti in vacanza in Puglia che si sono recati a Mesagne per visitare la collezione pittorica. Tra i vip che hanno visto la mostra ci sono Vittorio Sgarbi, Al Bano e Bruno Vespa, solo per citarne alcuni. In ogni modo gli organizzatori si aspettano ancora tante altre presenze che dovrebbero portare l’indice delle visite a 20mila unità. Positivo il giudizio sulla mostra e sul suo allestimento curata da Pierluigi Carofano in collaborazione con Tamara Cini. Un progetto della Rete di imprese Micexperience, rappresentata dall’imprenditore Pierangelo Argentieri, e patrocinato dalla Regione e dal Comune di Mesagne.

La mostra chiuderà i battenti il prossimo 8 dicembre. Pertanto restano poco più di 60 giorni per raggiungere l’obiettivo. Così, per dare un’ulteriore scossa alle visite gli organizzatori hanno elaborato un programma piuttosto appetibile. Innanzitutto, sono stati coinvolti gli istituti scolastici della Puglia e della Basilicata con un programma di tour guidato, da esperti di storia dell’arte, tra la collezione di Caravaggio e dei Caravaggeschi. Al tour è inclusa anche una visita al castello e al museo del territorio. Già diverse scuole hanno aderito all’iniziativa che partirà dalla prossima settimana. Per i più piccoli sono previsti alcuni laboratori d’arte per affacciare gli scolari alla comprensione didattica del grande artista del Seicento.