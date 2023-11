"Singolar Tenzone" sfida tra chef al Castello di Acaya. Ecco chi ha vinto

Non chiamatela semplicemente pitta di patate. Dietro alla realizzazione del piatto infatti c'è molto di più: una miscela di culture, quella salentina e quella spagnola che si fondono in una perfetta armonia e bilanciamento di sapori. Si chiama “Dalla pizzica al flamenco, danzando attraverso i sapori” il piatto che ha vinto l'edizione 2023 di Singolar Tenzone, la sfida tra chef de partie di cinque strutture ricettive salentine. Il piatto porta la firma di Antonio Napolano, chef de partie del Posia Retreat & Spa di San Foca in provincia di Lecce.

La sfida

La sfida tra strutture ricettive - che quest'anno aveva come tema "Il Salento incontra la Spagna" - accolta tra le mura del Castello di Acaya, nasce dall'idea di Giuseppe Campobasso, HR Manager e formatore, Gabriele Castiello, executive chef e Grazia De Giuseppe, che home stager e redesigner e BTM che da qualche anno ormai mettono insieme le eccellenze del territorio con l'obiettivo di promuovere la cultura enogastronomica.

Ma in una sfida ai fornelli non può certo mancare la giuria.

A valutare - ovviamente dopo aver assaggiato - i piatti proposti dai cinque chef, una giuria composta dagli executive chef delle strutture in gara (che non votano per i propri chef de partie): Gianluca Spagnolo, executive chef di Torre del Parco dimora storica, Giovanni Distante executive chef all’Infinito Resort, Nicola Leo executive chef all’Hilton Garden Inn, Gabriele Castiello executive chef al Posia Retreat & Spa, Alessandro Cisternino chef al Risorgimento Resort. Con loro anche le giornaliste Mariella Tamborrino, direttrice di Salento Review, Isabel Tramacere (Telerama), Federica Marangio (Gazzetta del Mezzogiorno) e Francesca Sozzo (Nuovo Quotidiano di Puglia).

Presidente della giuria per l'edizione 2023 Nieves Escobar (organizzatrice di eventi), spagnola doc ma ormai adottata in Salento.

Gli chef in gara

A sfidarsi sono stati: Antonio Napolano (Posia Retreat & SPA) che ha vinto la gara culinaria, Eduardo Carrelli (Torre del Parco, Lecce) secondo classificato, Liliana Calore (Hilton Garden Inn, Lecce) terza classificata; e poi Marilena Palmisano (Infinito Resort, Carovigno); Danilo De Matteis (Risorgimento Resort).