Acaya, il Consiglio regionale dà l'ok per l'esproprio delle porzioni abbandonate delle mura

Il Consiglio regionale pugliese ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal capogruppo de La Puglia domani Paolo Pagliaro, che chiede l'esproprio delle porzioni in abbandono delle mura di Acaya, in Salento.

L'iter per il recupero e la valorizzazione

Con la mozione approvata si impegna la Giunta regionale ad attivarsi subito con un'azione di pressing politico presso il ministero della Cultura affinché sia individuato e messo in atto un percorso di esproprio delle porzioni in rovina e abbandono delle mura di Acaya di proprietà dei privati. Questo, al fine di consentire l'avvio delle necessarie azioni di messa in sicurezza e consolidamento, propedeutiche ad interventi di recupero e valorizzazione di questo straordinario patrimonio storico archeologico e culturale salentino.