Quella che inizia è la settimana di avvicinamento al giorno di San Nicola, il 6 dicembre dà il via ufficiale alle feste natalizie. Il programma della festa religiosa è stato comunicato un paio di giorni fa dalla Basilica di San Nicola a Bari.

La messa venerdì

Si inizia venerdì primo dicembre, con la celebrazione eucaristica, presieduta da monsignor Francesco Cacucci, arcivescovo emerito di Bari-Bitonto, per l’ottantesimo genetliaco di padre Gerardo Cioffari. Sabato 2 dicembre sarà la volta dell’esposizione della statua di San Nicola, alle 17.45. Poco prima, alle 17.30, ci sarà l’inaugurazione del presepe e dell’albero di Natale. Domenica 3, lunedì 4 e martedì 5 andrà in scena il triduo in onore del santo di Myra, con la concelebrazione eucaristica presieduta da monsignor Giorgio Demetrio Gallaro, segretario emerito del dicastero per le Chiese orientali. Sempre domenica 3, inoltre, ci sarà il pellegrinaggio di pace dei fedeli greco-cattolici ucraini residenti in Italia, e alle 13.30 la divina liturgia presieduta da monsignor Dionisio Lachovicz, esarca apostolico d’Italia.

Il clou dei festeggiamenti il 5 dicembre

Il clou dei festeggiamenti ci saranno a partire dal 5 dicembre, quando dalle 16 e fino alle 20.30, ci sarà lo spettacolo musicale per le vie della città con la Bassa Banda di Molfetta dal nome «Aspettando San Nicola». Il giorno di san Nicola, il 6 dicembre, si inizia come è tradizione all’alba.</CP>