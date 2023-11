Bari si prepara ad accogliere il lungo mese di feste. Per i cittadini saranno quindi disposizione svariati collegamenti e posteggi, in modo di ridurre l'utilizzo delle auto e decongestionare il centro della città. Ci saranno oltre 3000 posti auto alle porte di Bari che accoglieranno, anche di domenica e nelle giornate prefestive e festive, chi vuole raggiungere il centro senza doversi preoccupare del parcheggio. Amtab si sta inoltre attivando per recuperare quei 250 posti andati persi sul totale degli 850 una volta disponibili nel park and ride di corso Vittorio Veneto, ormai congestionato già dalle prime ore del mattino.

L'area infatti si è ridimensionata per fare spazio al “bosco verticale” progettato dall’archistar Stefano Boeri. «Ma - chiarisce Angela Donvito, presidente dell'Amtab che gestisce lo spazio - stiamo interloquendo con il Comune perché autorizzi un ampliamento del park and ride esistente».

I dettagli

L’area di sosta sarà quindi “spostata” nella zona dove prima erano presenti i capannoni dell’ex Set poi abbattuti. Inoltre partiranno a breve anche i lavori di prolungamento di via Anita Garibaldi che da via Napoli arriverà sul lungomare Vittorio Veneto. E su via Garibaldi sarà spostata anche la fermata delle navette. «Il processo di ampliamento - assicura - è a buon punto e in questo modo riusciremo a recuperare i 250 posti persi. Amtab inoltre - spiega ancora Donvito - sta provvedendo a rifare la segnaletica poco visibile nell'area e poco comprensibile dagli utenti. Le auto parcheggiate non correttamente e non negli spazi delimitati dalle strisce infatti portano ad una perdita ulteriori di 20 posti circa».

Comunque già a partire da questa domenica 3 dicembre e per tutte le domeniche (10,17,24,31 dicembre) a seguire fino al 7 gennaio, e nelle giornate festive 08, 26 dicembre e 6 gennaio 2024 i park & ride cittadini di via Vittorio Veneto, di Pane e Pomodoro in corso Trieste, di largo due Giugno in via della Resistenza saranno aperti dalle ore 8 alle ore 23.30. Quest’anno per offrire un ulteriore sbocco sarà attivo anche il quarto park & ride cittadino, il Polipark, in viale Giuseppe Solarino, che, al termine dei lavori di restyling e manutenzione, offre fino a 1500 posti auto e un collegamento diretto con il centro cittadino (capolinea Piazza Moro).

Sempre nelle stesse giornate le navette effettueranno le prime partenze dalle aree di sosta alle 8 e le ultime partenze alle 22:50 (navetta A), alle 22:40 (navetta B) e alle 23:40 (navetta C) dai rispettivi capolinea. Al fine di incentivare l’utilizzo dell’autobus l’Amtab promuove anche quest’anno l’abbonamento natalizio per il trasporto urbano al costo di 20 euro con validità dal 6 dicembre al 6 gennaio 2024. In occasione della festività di san Nicola, inoltre mercoledì 6 dicembre, la navetta A effettuerà la prima partenza dall’area di sosta Vittorio Veneto (lato terra) alle 4 per permettere ai fedeli di raggiungere la basilica e la città vecchia sin dalle prime ore dell’alba.

Nelle giornate del 24 e 31 dicembre il servizio bus ordinario seguirà l’orario festivo con le ultime corse fissate tra le 18 le 19. Il 25 dicembre e l'1 gennaio 2024 le prime corse sono fissate tre 7 le 8, mentre le ultime corse tra le 12:40 e le 14. Poi per la giornata del 31 dicembre in occasione dell’eventuale festa del Capodanno in piazza saranno predisposti una serie di collegamenti aggiuntivi oltre che il potenziamento del servizio di park and ride. Infine in concomitanza delle giornate di apertura straordinaria dei mercati cittadini resteranno attivi anche i parcheggi e le aree di sosta: Santa Scolastica di viale Concilio del Vaticano, Santa Chiara di via Peucetia – via Aristosseno-via Viterbo e area Guadagni, area tra autosilo Guadagni e chiesa Sant'Antonio.