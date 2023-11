I quadri parlanti (come quelli di Harry Potter) a Bari per le feste di Natale: ecco la mostra

I quadri parlanti come in Harry Potter arrivano a Bari. Piazza del Ferrarese si prepara ad accogliere i visitatori con una grande novità che dal 6 dicembre incanterà bambini e adulti e contribuirà a rendere più magica l’atmosfera del capoluogo pugliese. Accanto alla serra bioclimatica realizzata da Mv Line arriva un evento di respiro internazionale, per la prima volta in Italia in uno spazio pubblico in una versione completamente rinnovata dopo le tappe a Madrid, Belgrado e Zurigo.

All’Ex Mercato del Pesce il 6 dicembre apre i battenti Art Revolution, l’esposizione interattiva dei quadri parlanti: un evento multimediale in cui quattordici capolavori della storia dell’arte animati digitalmente raccontano la loro storia creando un percorso didattico che attraversa cinque secoli, dal rinascimento alla Pop Art, con un focus dedicato a Vincent Van Gogh.

La mostra

Art Revolution prevede, oltre alle 14 riproduzioni interattive di opere su schermi ad alta risoluzione, ulteriori contenuti immersivi e digitali, selfie wall virtuali e iniziative dedicate ai bambini e alle scuole del territorio.

L’iniziativa è una produzione Cube Comunicazione che, grazie alla collaborazione con MV Line e al patrocinio del Comune di Bari, prevederà prezzi popolari e ampiamente accessibili ad adulti e minori, con l’intento di creare un originale momento di intrattenimento per famiglie e turisti.

Oltre ad Art Revolution, a partire dal 6 dicembre il cuore pulsante di Bari ospiterà un incantevole giardino invernale coperto realizzato all’interno di una pergola bioclimatica MV Line adornato da centinaia di piante naturali. Anche in questo caso sarà dedicata grande attenzione ai bambini, con iniziative ludico-didattiche coinvolgenti e spettacolari in un ricco programma che prevede spettacoli, letture, laboratori creativi e, naturalmente, l’incontro con Babbo Natale nei giorni più caldi della festa.

Nella piazza sarà allestita un’ulteriore struttura Mv Line contenente un incantevole presepe animato Lemax che emozionerà grandi e piccoli.

La piazza ospiterà come da tradizione il grande albero Amgas, che insieme agli allestimenti MV Line offrirà uno spettacolo che riscalderà il cuore.

Appuntamento al 6 Dicembre per l’accensione del giardino, dell’albero e l’inizio delle attività.