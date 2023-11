Teresa Mannino co-conduttrice a Sanremo 2024, chi è l'attrice comica di Zelig? L'ex marito, il tradimento, il compagno, la figlia e la carriera

Amadeus ha annunciato i nomi: saranno Marco Mengoni (la prima serata), Giorgia (mercoledì), Teresa Mannino (il giovedì), poi Lorella Cuccarini (venerdì) e infine il gran finale sarà affidato a Fiorello. Ecco i nomi co-conduttori delle 5 serate del Festival di Sanremo 2024. Vediamo dunque chi è Teresa Mannino.

Teresa Mannino chi è

Teresa Mannino è nata il 23 novembre 1970 a Palermo (ha 53 anni). Figlia di un medico, si laurea in filosofia all’Università degli studi di Palermo ma poi sceglie un'altra carriera. Dal 1998 al 2000 studia alla scuola europea di recitazione del Teatro Carcano di Milano.

La carriera

Il suo esordio è nel 2000 con la partecipazione alla commedia Dio di Woody Allen. Dal 2000 al 2001 ha recitato in Quando il marito va a caccia di Georges Feydeau e l’anno successivo in Bernarda Alba di Federico García Lorca. La vera svolta, però, arriva nei primi anni Duemila con la trasmissione di Rai 2 dal titolo Due di notte. Sbarca quindi a Zelig e raggiunge il successo grazie a Zelig Off e Zelig Circus in quegli anni.

L'ex marito, il tradimento, il compagno e la figlia

Per quanto riguarda la sua vita privata non si hanno molte informazioni. Sappiamo che alle spalle ha un matrimonio, ma l'identità dell'uomo non è nota. Una volta separata, ha incontrato quello che lei ritiene essere l’uomo della sua vita. «Ci siamo conosciuti agli inizi della mia carriera su un palco e ci siamo innamorati di nascosto perché io ero impegnata. Anni dopo io e mio marito ci siamo lasciati. Ma, al mio tredicesimo giorno da single, ho incontrato Andrea, per caso, in un autogrill a Verona. – ha raccontato la comica a Donna Moderna – E tutto è ricominciato dal punto in cui l’amore era rimasto in sospeso. Io non credo a niente, solo a quello che vedo. E quella volta lì, il destino, l’ho guardato negli occhi». L'uomo in questione si chiama, appunto, Andrea ed è un batterista.

Andrea e Teresa, hanno una figlia che si chiama Giuditta, nata nel 2009. Per adesso, la quattordicenne non ha i social poiché i genitori preferiscono mantenere una certa privacy sulla piccola della famiglia.