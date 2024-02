Angelina e Geolier, nella finale di Sanremo sarà testa a testa al televoto. Quanto pesa e perché i social possono fare la differenza

La fanbase più potente tra quelle dei 30 big in gara al Festival di Sanremo 2024, a poche ore dalla finale di questa sera, mentre impazza il toto-vincitore? È quella di Angelina Mango. Lo rivelano i dati di DeRev, azienda di strategia digitale e comunicazione specializzata in social media, che nel 2022 pronosticò la presenza sul podio della coppia Blanco-Mahmood e di Gianni Morandi e l’anno scorso fece il bis prevedendo un piazzamento tra i primi tre posti di Marco Mengoni e di Lazza. La cantante lucana, che ieri nella serata delle cover ha emozionato tutti con la sua interpretazione de La rondine del papà Pino Mango, conquistando il secondo posto nella classifica parziale, guida la classifica grazie al più alto engagement, così come nel gergo viene definito l’effettivo coinvolgimento dei follower, che poi è il vero dato che conta al di là del numero di follower complessivi. Soprattutto in virtù del fatto che nella prima parte della finale le esibizioni dei 30 big saranno votate esclusivamente dal pubblico da casa, che potrà anche ribaltare gli esiti delle votazioni delle prime quattro serate.