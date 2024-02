Rush finale per Sanremo 2024, e anche per noi. Stasera sapremo chi è il 74esimo vincitore del Festival. Dopo la serata cover andata in onda ieri stasera Amadeus stasera sarà affiancato dll'amico Fiorello.

Angelina Mango, il ricordo di papà Pino: standing ovation e commozione sul palco dell'Ariston

Tanti gli ospiti, vediamo dunque le anticipazioni e la scaletta della quinta serata del Festival di Sanremo 2024.