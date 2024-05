Piovani al Petruzzelli: «Ecco il mio "Labirinto di Creta". Poesia e note, un’opera totale»

Una vita nel segno della musa Euterpe quella di Nicola Piovani, Premio Oscar per la colonna sonora del film “La vita è bella”, che ha raccontato nel libro autobiografico “La musica è pericolosa”. Tantissimi gli incontri che le sette note hanno reso possibili: con Fabrizio De André, con cui ha scritto due album capitali come “Non al denaro, non all’amore né al cielo” e “Storia di un impiegato”; con il pubblico che lo ascolta dal vivo nei teatri; con le bande, in particolare la “Abbate” di Squinzano, che sentiva spesso da ragazzo, portato dal padre durante la festa di San Rocco. E con una passione smisurata per la lirica, anche in questo caso coltivata molto presto come ascoltatore radiofonico: «Il primo Rigoletto l’ho sentito alla radio, in diretta dal Teatro dell’Opera di Roma. Asserragliato nel salotto di casa, seguivo musica e parole a occhi chiusi, e siccome non disponevo del libretto, dovevo rimanere concentratissimo per comprendere la vicenda». Sebbene abbia scritto molte musiche di scena per il teatro, come compositore si è accostato al melodramma solo due anni fa. C’è perciò grandissima attesa per la sua nuova opera, “Il labirinto di Creta”, appositamente commissionata dalla Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari dove debutterà il 16 maggio.

La nuova opera lirica di Nicola Piovani, “Il labirinto di Creta”, debutta al Petruzzelli di Bari giovedì 16 maggio per la Stagione d’Opera e Balletto 2024. In attesa delle rappresentazioni (18, 19 e 21 maggio le altre tre date), del suo lavoro parlerà lo stesso Premio Oscar oggi alle 19 nella Sala Grande del Teatro (e non nel foyer come precedentemente annunciato). Lo spostamento si è reso necessario per le oltre 600 richieste di prenotazione ricevute, ed eventuali ulteriori disponibilità di posti saranno gestite dal personale di sala, in coda agli ingressi di chi ha prenotato.

La trama prende spunto da uno dei cicli mitologici più noti e suggestivi dell’antica letteratura greca: Teseo, l’eroe di Atene, le cui gesta sono legate alla spedizione cretese contro il Minotauro e la vittoria grazie al “filo” di Arianna (poi “sedotta” e abbandonata a Nasso dove verrà “salvata” da Dioniso).

Piovani, per questa sua nuova opera si è ispirato ad uno dei miti greci più celebri: come mai questa scelta?

«Ho da sempre una forte passione per i miti dell’antica Grecia.

Ho già messo in musica i miti di Narciso, Re Mida, Ulisse, Oreste e tanti altri. Qui la favola del Minotauro cattivo-cattivo e del ragazzo Teseo buono-buono calza a pennello sulla musica che volevo scrivere».

È coautore del libretto e della regia, e sarà ovviamente sul podio per una creazione drammaturgica totale...

«Quando scrivo un’opera la penso teatralmente, la partitura la piego alle esigenze teatrali. Trovo normale seguire tutte le fasi del lavoro. Ma poi, ogni compositore ha un suo modo di lavorare. A me piace il palcoscenico e sto lavorando con una squadra straordinaria».

Rispetto alle sue altre composizioni, cosa significa per lei scrivere un’opera lirica?

«Un’opera lirica, per quel che intendiamo con questo termine, è un’arte totale: la poesia, la voce, l’azione scenica, lingue diverse sotto il segno della musica. La musica fa luce all’azione, se tutto è coerente col racconto. Certo, se la messa in scena va in cerca di trovate che, anziché concentrare sulla storia, distraggono da essa perché irrelate, esteriori, allora l’opera diventa una trappola».

Che stile musicale sentiremo?

«Faccio sempre fatica a parlare dello stile della mia musica. Aspetto sempre che siano gli spettatori, i critici, gli amici e i nemici a spiegarmelo. Questa volta ho tenuto ben in conto che gli spettatori saranno ragazzi, quindi ho evitato al massimo ambiguità, citazioni, rimandi ad altro. Musica da fruire “hic et nunc”. Scrivere in modo semplice e non banale è sempre difficilissimo. Non so se ci sono riuscito. Vedremo. Quando si accetta una sfida bisogna essere pronti a perderla».

Tranne pochissime eccezioni come il Petruzzelli, che sotto la guida del sovrintendente Massimo Biscardi sta puntando sulla “contemporaneità musicale”, perché oggi è più difficile commissionare una nuova opera lirica?

«È una domanda che mi coglie impreparato. Da quel che vedo, i teatri lirici non sono molto interessati a far nascere nuove opere che entrino in repertorio. Sono interessati a produrre “prime esecuzioni assolute mondiali planetarie”. Prime esecuzioni destinate a restare prime e ultime. A prescindere dal successo dell’opera, o dal fiasco. Ma il fiasco ormai è raro, il pubblico delle opere prime sembra rassegnato alla noia, e i musicisti all’oblio. È diffusa la rassegnazione. Forse ho nostalgia del fiasco!».

