Bari-Brescia diretta: raddoppia Di Cesare, playout a un passo

Bari-Brescia, ora vale tutto. Il Bari deve vincere per arrivare ai playout, le rondinelle cercano tre punti per agguantare un miglior piazzamento playoff. Al San Nicola l'ultima spiaggia (e l'ultima giornata) per la squadra di Federico Giampaolo. Circa 20mila i presenti.

Sul sito di Quotidiano la diretta testuale del match, con gli aggiornamenti dagli altri campi.

Ultima giornata: tutti i campi live

Ascoli-Pisa 1-1

Bari-Brescia 2-0

Catanzaro-Sampdoria 1-3

Como-Cosenza 0-1

Cremonese-Cittadella 2-0

FeralpiSalò-Ternana 0-1

Lecco-Modena 2-3

Reggiana-Parma 1-1

Spezia-Venezia 2-1

SudTirol-Palermo 0-1

Bari-Brescia diretta

22' Nuovamente in vantaggio l'Ascoli.

18' Il Bari adesso deve solo controllare.

16' Cambia il risultato al Picco: vince lo Spezia 2-1. Così il Bari giocherebbe il playout con la Ternana.

15' Problemi fisici per Nasti.

13' Gol del Bari! Di Cesare controlla in area e spedisce in fondo al sacco. Due a zero e playout adesso a un passo.

11' Ancora altri campi: pari dello Spezia.

10' Con questi risultati dagli altri campi, al Bari basterebbe un pari per andare ai playout.

9' Pareggio del Pisa ad Ascoli. Buone notizie per il Bari.

8' Il Brescia prende coraggio.

5' Fase di studio a inizio ripresa.

Il Bari ora gioca con più calma.

1' Inizia il secondo tempo

Un Bari tutto cuore guadagna il playout alla fine del primo tempo. Decide Sibilli con una rete, grazie a un cross che finisce alle spalle del portiere del Brescia. Meglio i biancorossi, finalmente reattivi e ben messi in campo. Al momento lo spareggio salvezza sarebbe tra il Bari e lo Spezia.

46' Fine primo tempo. 1-0 per il Bari.

45' Achik ci prova: ribattuta. Bari propositivo.

43' Galazzi su punizione: pericoloso

38' Ammonito Maran per proteste (il Brescia chiedeva il rigore)

36' Risponde adesso il Brescia.

33' Canta il San Nicola adesso

31' Ancora dagli altri campi: clamoroso a Como, il Cosenza è in vantaggio.

25' Il Bari è in vantaggio!!! Giuseppe Sibilli! Cross per Nasti, non ci arriva nessuno e la palla beffa il portiere avversario.

21' Cross interessante di Sibilli, poi Pucino commette fallo.

18' Ancora dagli altri campi: Venezia in vantaggio.

16' Il Bari adesso ci prova.

14 Occasione Bari: Lezzerini mette la mano bene su tiro di Sibilli.

13' Ad Ascoli è in vantaggio la squadra di Carrera (1-0). Al momento i biancorossi, se finissero così tutte le partite, sarebbero in Serie C.

12' Al tiro Maiello: palla altissima.

10' Achik crossa bene per Benali, che colpisce male.

9' Dato dal San Nicola: 21.732 spettatori (8.809 abbonati; 251 tifosi ospiti)

6' Due corner consecutivi per il Bari

4' Primi gol dagli altri campi: in vantaggio Modena e Sampdoria

3' Il Bari gioca al piccolo trotto da dietro.

1' Inizia il match

20.30 Suona l'inno al San Nicola.

20.28 Squadre in campo.

Bari-Brescia diretta, le formazioni ufficiali

BARI (4-2-3-1) – Pissardo, Pucino, Vicari, Di Cesare, Ricci; Maiello, Benali; Achik, Acampora; Sibilli; Nasti, Puscas. All. Giampaolo.

BRESCIA (4-3-2-1) – Lezzerini; Huard, Bisoli, PapettiDickmann; Besaggio, Van de Looi, Bertagnoli Bjarnason, Galazzi; Bianchi