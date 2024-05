Bari, oltre 20mila turisti in città per San Nicola. Da dove arrivano? Polonia e Francia. Tutti i dati

Cinquantamila pernottamenti in una settimana, corrispondenti a 20mila turisti effettivi. Il Comune di Bari snocciola i dati sulle presenze in città nella settimana di San Nicola, precisamente dal 3 al 10 maggio. La città ha conquistato non solo italiani: i dati rivelano il 20.97% proveniente dall'Italia, la restante parte straniera. Più nel dettaglio il 13.04% dalla Polonia, 10.05% dalla Francia, 5.19% dalla Romania, 4.98% dalla Bulgaria, 4.67% dalla Germania, 3.47% dagli Stati Uniti; al di sotto del 2 per cento spagnoli, inglesi, ungheresi, olandesi, brasiliani, argentini, australiani, sloveni, austriaci e persino canadesi. La fascia di età maggiormente rappresentata è quella compresa tra i 29 e i 33 anni (9.8%) seguita da quella tra i 49 e i 58 anni. Quasi la metà delle presenze è stata registrata negli alberghi della città.

Tutti i dati

Solo considerando la settimana di San Nicola le entrate nelle casse del Comune per la tassa di soggiorno sono state pari a 97mila e 95 euro portando quindi gli introiti complessivi dal primo ottobre, giorno di entrata in vigore dell'imposta, ad un milione e mezzo di euro. Soldi che saranno destinati al miglioramento dei servizi per i turisti come la raccolta dei rifiuti, la mobilità, o anche per aumentare il personale per contrastare l'abusivismo. A decidere come spenderli sarà il comitato di indirizzo che si è già riunito una prima volta.

L'imposta prevede una diversa tariffa in base alle "stelle". Per le strutture alberghiere si parte da un euro e 50 per gli alberghi ad 1 e 2 stelle, 2 euro per i tre stelle, 3 euro per i 4 stelle e 4 euro per i cinque stelle e i 5 stelle lusso. Per l'extralberghiero, quindi per gli affittacamere, gli alloggi agrituristici, i bed and breakfast, le locazioni brevi, le case vacanza, i campeggi a 3 stelle, gli ostelli, i villaggi turistici a 3 stelle si paga 2 euro. Si paga un euro e 50 per i campeggi a una e due stelle, 3 euro per i 4 stelle. Stessa divisione per i villaggi turistici, sempre in base alle stelle. Si paga fino a 4 pernottamenti consecutivi nell'anno solare. Sono previste esenzioni e riduzioni.

Nella settimana di San Nicola i pernottamenti sono stati in media 2,5. Un numero superiore rispetto ai mesi precedenti. E per il fine settimana sono attesi altri eventi.

Il "Villaggio del gusto Cab edition" in largo Giannella resterà fino al 12 maggio. Da ieri si è trasformato nel "Villaggio del Giusto" e, in collaborazione e sinergia con l'associazione LeZZanZZare ed altre associazioni attive nella crescita e sviluppo di tematiche sociali, ha promosso una serie di eventi di inclusione sociale che si accosteranno alle tradizionali proposte gastronomiche e all'intrattenimento musicale.

Per tale occasione è stato istituito il premio "Villaggio del Giusto" intitolato quest'anno alla figura di Pino Tulipani, primo garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia scomparso nel 2020, volontario attivo a favore delle persone affette da autismo, disturbi psichici e comportamentali e protagonista di numerose battaglie a difesa del sociale e delle persone più deboli. Sempre domenica è in programma una nuova "chiusura" del lungomare in occasione di Bimbimbici, la tradizionale pedalata in sicurezza promossa in molte città italiane da Fiab - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta per incentivare tra i giovani e giovanissimi l'uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani, a partire dal "bike2school". Saranno tre i bicibus in partenza da Carbonara, San Paolo e da Japigia e che raggiungeranno il parco Perotti alle 11, dove sarà organizzata una grande festa. Per l'occasione è stata emessa apposita ordinanza che prevede il divieto di circolazione, relativamente al passaggio dei ciclisti, sulle strade di collegamento con Carbonara come via Giulio Petroni, via Mitolo, via Bartolo, viale Einaudi, viale Unità d'Italia, via De Giosa e il lungomare; sulle strade di collegamento con il San Paolo passando da San Girolamo e Libertà e quelle di collegamento con Japigia passando da via Oberdan e via Capruzzi.