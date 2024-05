Oltre due chilometri, per un totale di undici tappe attraverso i luoghi più iconici legati alla storia e al culto di San Nicola. Tappe segnate dalla presenza di 300 pietre d'inciampo in ottone che raffigurano undici varianti tematiche e iconografiche legate al santo e disegnate dall’artista Vincenzo D’Alba. È il nuovissimo itinerario storico, turistico e culturale che sarà realizzato nel borgo antico e sarà dedicato al culto del suo patrono. Il progetto, sostenuto dal Comune su impulso del Rotary club Bari Sud, è redatto dalla Kiasmo.

APPROFONDIMENTI BARI Fumogeni rossi illuminano il ponte Adriatico: omaggio a San Nicola dagli ultras biancorossi. Video BARI Bari, la sagra di San Nicola senza fuochi d'artificio: ​il debito non pagato dagli organizzatori cancella lo spettacolo BARI Il monito di Satriano alla politica. La risposta dei candidati sindaci: «La politica sia un servizio»

BARI San Nicola, il corteo incanta baresi e turisti

Il percorso

Lungo il percorso sarà possibile ammirare le 300 pietre d'inciampo che raffigurano il volto del santo, l’icona delle tre sfere sul libro, quella della mano, del bastone pastorale e della dote delle tre fanciulle, della mitra, della stola, delle decorazioni bizantine, della scritta in cirillico, della Basilica di San Nicola e della caravella. Sono undici le tappe individuate: piazza del Ferrarese, il fortino Sant’Antonio, largo Vito Maurogiovanni, Santa Scolastica, piazza Santa Maria del Buon Consiglio, chiesa di San Gregorio, Basilica di San Nicola, cattedrale di San Sabino, castello Svevo, largo Chiurlia e teatro Margherita. Tutte saranno segnate dalla presenza di un numero equivalente di totem artistici, che saranno allestiti nel pieno rispetto del contesto esistente. I totem saranno costituiti da due profili in ottone sagomato, accoppiati fra loro in modo speculare. Al loro interno sono previsti cinque elementi di ceramica, mentre la struttura sarà sorretta da un’anima metallica realizzata con un profilo in acciaio a sezione circolare, per un'altezza di circa due metri. I totem saranno fissati al suolo fra i giunti della pavimentazione esistente, in modo da recare il minor impatto possibile. Saranno inoltre dotati di un Qr code che rimanda a un testo esplicativo multilingue.

Il progetto



Il progetto, che avrà un costo di circa 40mila euro ed è stato concordato con la Soprintendenza, sarà realizzato a partire da settembre - se i tempi di produzione delle pietre e dei totem saranno rispettati - attraverso gli appalti già esistenti per la manutenzione della pavimentazione della città vecchia. «Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta del Rotary, considerando il progetto dell’itinerario nicolaiano uno step importantissimo per la valorizzazione del culto di San Nicola, su cui si fonda l’identità stessa della città di Bari – spiega Luciana Cazzolla, dirigente della ripartizione Culture del Comune -. Un patrimonio che abbiamo sempre ritenuto fondamentale e che, non a caso, è stato il cuore del dossier di candidatura di Bari a capitale italiana della cultura nel 2020. Accanto ai momenti tradizionalmente dedicati al santo, a dicembre e maggio, questo progetto mira a mantenere alta l’attenzione su San Nicola, focalizzando aspetti storici e culturali su diversi siti della città vecchia, noti e meno noti, così da arricchire il racconto della nostra comune storia in favore dei baresi e dei tanti turisti che scelgono di visitarla».



Nicola Nuzzolese, del Rotary Bari Sud, evidenzia ciò che è stato proposto è «la realizzazione di un percorso lungo poco più di due chilometri, che sarà semplice da seguire grazie alle indicazioni e al posizionamento delle pietre d’inciampo e dei totem sui siti di maggiore interesse. In questo modo abbiamo voluto dare un contributo concreto affinché chiunque possa ammirare e conoscere i luoghi che nella città vecchia custodiscono e raccontano la storia di San Nicola». Il consulente di Kiasmo, Francesco Maggiore, ricorda infine che l'intervento è frutto di un percorso di partecipazione «svolto con tutti i soggetti coinvolti e le associazioni del territorio per capire quali fossero le istanze e le esigenze relative ai flussi turistici e religiosi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA