Le luminarie accendono il centro per lo shopping di Natale

La scorsa notte i test per l'illuminazione artistica di Natale allestita negli ultimi giorni su via Sparano a Bari.

Una foto è stata pubblicata dal sindaco Antonio Decaro su Facebook in mattinata: "Questa è solo una parte della magia che da oggi troveremo a Bari. Stanotte abbiamo provato le prime luci. Il resto lo fate voi attraversando e vivendo i luoghi della città".

Le luminarie in centro



Il montaggio delle luminarie è stato curato dalla Paulicelli Srl che si è aggiudicata l'appalto per addobbare le principali vie del centro, via Sparano e via Argiro, oltre a via Manzoni. L'inaugurazione della "passeggiata luminosa" avverrà nelle prossime ore.