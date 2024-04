Balli di gruppo per il sindaco Decaro

Un ballo di gruppo con protagonista anche il sindaco Antonio Decaro. L'occasione è arrivata oggi, 3 aprile, per l'inaugurazione della biblioteca di comunità Aquarius, alla quale hanno partecipato il primo cittadino, l’assessora al Welfare Francesca Bottalico e il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti. Si tratta di un nuovo spazio socio-culturale e aggregativo aperto alla cittadinanza, ai minori, alle famiglie e agli adulti della città che si trova nel giardino di via Siponto a Japigia, in un piccolo immobile comunale più volte vandalizzato (l’ultima volta qualche mese fa) e poi affidato all’assessorato al Welfare per diventare un’opportunità educativa e sociale per gli abitanti del quartiere.