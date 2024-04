A Brindisi arriva Msc Sinfonia con 1.734 passeggeri: in moto la macchina dell’accoglienza

Ha completato poco dopo le 15 le operazioni di ormeggio, nelinterno di, la nave da crociera MSC Sinfonia. Sono 1.734 i passeggeri in transito, mentre 225 iche hanno scelto Brindisi per imbarcarsi e iniziare, quindi, la loro vacanza. Sono 291, invece, i passeggeri che sbarcano nel porto messapico. A bordo anche 732 componenti dell’equipaggio. Come accaduto per i precedenti scali, in moto la macchina dell’accoglienza. Per aiutare i crocieristi a scoprire le bellezze del territorio, previste visite guidate in città, oltre ai tour nei borghi della zona e nel Salento. Sul lungomare i mercatini. Gli operatori di Unpli Puglia Aps come sempre faranno degustare anche specialità enogastronomiche locali. La nave ripartirà questa sera alle 22 alla volta di Mykonos.