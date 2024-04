Un ballo di gruppo con protagonista anche il sindaco Antonio Decaro. L'occasione è arrivata oggi, 3 aprile, per l'inaugurazione della biblioteca di comunità Aquarius, alla quale hanno partecipato il primo cittadino, l’assessora al Welfare Francesca Bottalico e il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti. Si tratta di un nuovo spazio socio-culturale e aggregativo aperto alla cittadinanza, ai minori, alle famiglie e agli adulti della città che si trova nel giardino di via Siponto a Japigia, in un piccolo immobile comunale più volte vandalizzato (l’ultima volta qualche mese fa) e poi affidato all’assessorato al Welfare per diventare un’opportunità educativa e sociale per gli abitanti del quartiere.

La gestione

Il coordinamento di Aquarius sarà a cura della Biblioteca dei ragazzi, gestita dalla cooperativa sociale Progetto Città, insieme alle associazioni, alla rete Bari Social Book, alle realtà territoriali che si avvicineranno e al Centro Servizi per le Famiglie Japigia Torre a mare insieme alle realtà della Fondazione Giovanni Paolo II onlus, Itaca e CAPS. «Quella che apriamo oggi non è soltanto una biblioteca di comunità gestita e curata dalle associazioni di questa città ma è una bandiera dello Stato, un presidio di legalità in un territorio che per troppo tempo è stato considerato terra di nessuno o, peggio ancora, terra di criminalità - ha dichiarato Decaro -. La storia di questo luogo la conosciamo un po’ tutti: prima i vandali, poi gli incendi, poi la burocrazia e le gare deserte, e poi ancora i vandali. Una sorta di spirale negativa che noi abbiamo cercato di interrompere assumendoci la responsabilità e l’onere della gestione interna di questo spazio e di un altro immobile, che affidiamo tra qualche settimana, nella pineta di San Luca, non molto distante da qui. Questo è uno di quegli esempi di come non basta realizzare un immobile, riqualificare uno spazio degradato, ridipingere un muro o piantare dieci alberi. Gli spazi vivono e si riqualificano attraverso l’energia delle persone, le attività, il cuore, la voglia di trasformare uno spazio senza anima in un luogo di esperienze. E non importa quanto tempo ci vuole, perché la vera sfida è non arrendersi. Noi qui non ci siamo arresi e chiediamo alla città di continuare a lottare insieme a noi e, da oggi, insieme alla biblioteca di comunità di via Siponto».

Aquarius, che diventerà una delle sedi della rete Bari Social Book, si rivolge a un’ampia e plurale platea di cittadine/i di ogni età, a cui sarà offerta l’opportunità non solo di fruire delle attività socio-culturali-educative (movimento, artigianato, giochi, creatività, gruppi di confronto, attività per la terza età, seminari, segretariato sociale) in programma ma anche di partecipare attivamente alla loro realizzazione. Sarà infatti possibile utilizzare gli spazi anche in modo autonomo, intervenendo come “lettori volontari” alle iniziative, collaborando alla promozione e diffusione delle informazioni inerenti le attività e gli eventi nonché alla raccolta dei bisogni del territorio, collaborando all’incremento del patrimonio librario con la raccolta di donazioni di libri usati.

A partire da oggi Aquarius sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, mentre nel periodo estivo (giugno-settembre) vi sarà una variazione di orario in relazione alla chiusura delle scuole e alle nuove esigenze di minori, famiglie e adulti. Saranno inoltre programmate aperture straordinarie una volta al mese, nelle giornate del sabato o della domenica.