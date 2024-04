Primarie del centrosinistra a Bari, in campo i big: arrivano Conte e Schlein

Elly Schlein a supporto di Vito Leccese venerdì, Giuseppe Conte per Michele Laforgia giovedì: nel vivo la campagna elettorale delle Primarie del centrosinistra a Bari. Si vota domenica prossima e scendono in campo i big della coalizione. Domenico De Santis, segretario del Pd, ha annunciato l'arrivo di Schlein per venerdì. «Una presenza che, ancora una volta, testimonia la sua vicinanza e la grande attenzione per Bari e per la Puglia. Insieme a lei racconteremo i grandi risultati ottenuti negli ultimi anni e le nostre proposte per il futuro della città. Insieme ad Elly - fa sapere - ci saranno il sindaco di Bari Antonio Decaro e il presidente Michele Emiliano, i parlamentari pugliesi, il gruppo dirigente locale e tutti i nostri iscritti e militanti del Partito democratico barese.

Arriva anche Conte

Sarà una bella e partecipa giornata di democrazia, uniremo il centrosinistra», ha detto il segretario.

Era già noto il comizio di Giuseppe Conte in Piazza Prefettura giovedì alle 19. Con lui il vicepresidente del M5S Mario Turco, il coordinatore regionale del M5S Leonardo Donno, l’europarlamentare Mario Furore, il coordinatore provinciale del M5S Bari Raimondo Innamorato, il deputato Gianmauro Dell’Olio, i consiglieri comunali Antonello Delle Fontane e Italo Carelli, i consiglieri municipali Gaetano Colella, Giuseppe Bondanese, Chiara Riccardi, Giuseppe Catalano, Vito Saliano, il rappresentante del gruppo territoriale Daniele Amendolare, eletti ed iscritti del M5S.