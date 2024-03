Schlein: «Alle Europee candidiamo Decaro, tra i migliori sindaci». E poi difende Emiliano: «Lui i mafiosi li ha sempre fatti arrestare»

«Stiamo costruendo le liste, una squadra che metta insieme un'apertura verso la società civile. Accanto a questo le più solide figure del Pd. Abbiamo chiesto a Lucia Annunziata di guidare la lista del Pd al sud, non solo perché è una figura di grande valore per il lavoro che ha fatto da giornalista per tanti anni, ma soprattutto perché ha una grandissima conoscenza della politica estera internazionale». Così Elly Schlein a "Di martedì" su La7. «Il numero due sarà uno dei più bravi sindaci d'Italia, sto parlando di Antonio Decaro».

La difesa di Emiliano su caso Bari: «Parole sbagliate ma lui i mafiosi li faceva arrestare»

Shlein, la cui candidatura alle Europee diventa sempre più vicina dopo la segretarie di ieri, difende anche Michele Emiliano: «Io non avrei detto quelle parole ma non avrei fatto quel passaggio.

Però chiariamo che Michele Emiliano è un magistrato e ha sempre lavorato per metterli in carcere i mafiosi», ha detto la segretaria che ha poi sottolineato come «l'impegno di Decaro contro la criminalità organizzata parla per lui». Quanto alla foto incriminata, Schlein ha osservato: «Mi sembra sia stato chiarito che è stata scattata a una festa di San Nicola e che succeda che tanti ti chiedano un selfie. Succede a tutti. Mi sembra sia accaduto anche con altre foto di politici che hanno dovuto poi dare spiegazioni: Salvini con un capo ultrà, o Meloni con uno del clan Spada...».