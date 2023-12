Borgo Egnazia si illumina a Natale: degustazioni e mercatini (in attesa del G7)

In attesa del G7a giugno, Borgo Egnazia si illumina a Natale: un ricco calendario di appuntamenti accoglierà coloro che vorranno vivere la magia delle feste a Borgo Egnazia, celebrando la tradizione pugliese nel periodo più affascinante dell’anno.

Gli eventi

Il 9 dicembre, dalle ore 19.30, si terrà la festa del Borgo “Vitigni e vignaioli”, una serata dedicata alla cultura enogastronomica locale, raccontata da viticoltori storici e produttori dalle etichette inedite, attraverso una degustazione di vini provenienti da vitigni tradizionali. Per assaporare il calore e la magia dei giorni di festa, Borgo Egnazia propone: il 24 dicembre, la cena della vigilia da trascorrere in famiglia nella suggestiva atmosfera del Porticato di Borgo Egnazia, a due passi dai mercatini natalizi in Piazza; il pranzo di Natale al ristorante “Due Camini” con un menù che onora la tradizione pugliese reinterpretata dallo chef Domingo Schingaro; il 26 dicembre, i panzerotti pugliesi saranno i protagonisti del giorno di Santo Stefano, insieme all’immancabile pizza del Borgo, immersi nell’affascinante atmosfera del ristorante “La Frasca”.

Capodanno al Borgo

Per chi decide di trascorrere il Capodanno al Borgo, ci sono tre diverse proposte per dare il benvenuto al nuovo anno: Capodanno in Famiglia con un aperitivo nel cortile di Borgo Egnazia, seguito da una cena con menù tradizionale, musiche e danze popolari; Capodanno Stellato per immergersi nei sapori ricercati della cucina del Due Camini; Capodanno in Fiore con un aperitivo presso il Porticato seguito da una cena nell'Arena del Borgo, avvolti dall'incantevole atmosfera di un giardino in fiore.

Mercatini aperti al pubblico ogni weekend

E poi i mercatini di Natale dove ogni weekend, sino al 28 dicembre, la piazza del Borgo si animerà di spazi gastronomici, luci e botteghe dove riscoprire i mestieri di un tempo e l’artigianato pugliese. «I mercatini – fanno sapere dalla struttura che dal 13 al 15 giugno ospiterà i sette grandi della Terra - saranno un’occasione anche per i visitatori esterni di scoprire il fascino del Borgo, lasciandosi incantare dalle luci, dai falò e dalla musica tradizionale e godere l’emozione di passeggiare tra i vicoli del Borgo e tra le casette trasformate in piccole botteghe dove ammirare l’arte di un territorio ricco di tradizione e cultura, e degustare i sapori di una volta».

Un ricco calendario di attività e appuntamenti accoglierà coloro che vorranno trascorrere le feste di Natale a Borgo Egnazia: preparando i dolci tradizionali, proprio come accade nelle case pugliesi; visitando su auto d’epoca luoghi meravigliosi e ricchi di storia; degustando vini immersi nel silenzio assoluto, per un’esperienza sensoriale unica e completa. Chi desidera dedicarsi all’attività sportiva o all’aria aperta potrà seguire classi di fitness, lezioni di golf o tour in bicicletta. Gli atelier e le botteghe creative di giovani artigiani locali accoglieranno gli ospiti facendo scoprire l’arte di creare luminarie e opere di cartapesta.