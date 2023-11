G7 in Puglia, nel cuore del resort blindato: le suite a Borgo Egnazia

Fari sulle stanze dei grandi del mondo. Da anni fa incetta di premi in quanto tra gli hotel più belli al mondo. L’ennesimo riconoscimento che Borgo Egnazia, il lussuoso resort della famiglia Melpignano nato nelle campagne di Savelletri e inaugurato nel 2010, probabilmente il più importante in assoluto, è quello di essersi visto assegnare il G7 che l’Italia organizzerà nel prossimo anno, dal 13 al 15 giugno. Una struttura dall’architettura unica al mondo splendidamente inserita nel contesto paesaggistico circostante essendo stati utilizzati materiali tipici del luogo. Ma come è suddivisa Borgo Egnazia?