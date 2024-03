G7, delegazione americana tra Brindisi e Bari per sopralluoghi sulla sicurezza

Una delegazione americana è in visita in queste ore in Puglia per alcuni sopralluoghi nell'area dove si terrà il G7, in programma dal 13 al 15 giugno prossimi a Borgo Egnazia a Fasano in provincia di Brindisi, ed in alcune città che ospiteranno alcuni eventi legati al vertice mondiale.

Ieri i funzionari della Casa Bianca hanno visitato l'area del resort, sede principale del G7 tra le campagne di Fasano. Qui sarà realizzata una 'zona rossa' di sicurezza che si estenderà per alcuni chilometri.

Il monitoraggio

La delegazione ha valutato aspetti legati alla viabilità anche in ragione dei sistemi di sicurezza che saranno adottati durante gli spostamenti. In mattinata è in programma un nuovo sopralluogo a Bari, nel Castello Svevo dove si terrà uno degli eventi legati al G7.