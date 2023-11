G7, la sfida della Puglia: attese 5mila presenze e il coinvolgimento delle altre province. Operatori già al lavoro

Savelletri, Fasano e la Puglia intera si preparano all'evento: il G7 dal 13 al 15 giugno si terrà a Borgo Egnazia, ma il forum coinvolgerà tutta la provincia e non solo. Anche Bari e Lecce saranno toccate dall'organizzazione. Tutto pronto, proprio no. Sarebbe praticamente impossibile. Ma, sicuramente, pronti alla sfida. Che in numeri potrebbe condensarsi in un'ospitalità per più di 5mila persone tra cui alcune personalità tra le più importanti e potenti al mondo.