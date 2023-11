«Questa notizia ci riempie di orgoglio. Ospitare il G7 del 2024 in Puglia rappresenta un riconoscimento straordinario per il nostro territorio ed è frutto della proficua collaborazione tra il settore pubblico e quello privato». Sono le prime parole di Aldo Melpignano, proprietario (con la sua famiglia) e managing director di Borgo Egnazia, alla notizia che i sette grandi del mondo saranno ospitati nella sua struttura .

Le parole

«Siamo grati per la fiducia che ci è stata concessa – prosegue l’imprenditore -, metteremo in campo la stessa professionalità e lo stesso amore che quotidianamente impieghiamo per raccontare il nostro territorio agli ospiti provenienti da ogni parte del mondo. Io, la mia famiglia, e tutti noi a Borgo Egnazia, siamo fieri di poter contribuire a questo evento : sarà il nostro modo di rendere omaggio alla Puglia per tutto ciò che ci ha donato, plasmando la nostra identità e contribuendo a ciò che siamo oggi». «Ci tengo infine - prosegue l’imprenditore e proprietario della struttura fasanese - a esprimere un profondo ringraziamento nei confronti di tutte le persone che lavorano con noi, perché è grazie alla loro dedizione e competenza che questa opportunità è diventata, oggi, realtà».

Non per tutti la scelta della premier Giorgia Meloni di puntare su Borgo Egnazia per lo svolgimento del G7 appare come una sorpresa. La struttura di Savelletri (frazione di Fasano) è da anni sinonimo di lusso, ospitalità, benessere, gastronomia ma soprattutto, ed è stata questa l’arma vincente, sicurezza e garanzia di privacy. Nell’ambito del luxury travel e dell’ospitalità, la struttura del gruppo Melpignano è un chiaro esempio di eccellenza , una case history di primo piano, riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Il Borgo si compone di 92 camere o suite dislocate nelle differenti casette tipiche, per la maggior parte strutturate su due piani. Intima e caratteristica, ogni casa è dotata di un curatissimo giardino privato in stile Mediterraneo. Le Case sono 27. Hanno una superfice di 250 mq suddivisi su tre livelli dotate di tutti i comfort. Sono ideali per sei persone ma offrono l’opportunità di ospitare fino a otto persone. Tutti gli ospiti che alloggiano presso le case possono godere dei servizi esclusivi come una governante e un consulente locale e hanno accesso alle restanti aree del resort attraverso dei graziosi vialetti. Ma ci sono anche ristoranti di cui uno stellato, bar e campo da golf.

La storia