Crolla un grosso albero sulla strada per il cimitero: sfiorata la tragedia

Momenti di paura oggi, intorno alle 14, sulla strada Provinciale 42, nei pressi del cimitero comunale di Massafra, per la caduta di un albero in mezzo alla sede stradale. È accaduto in un’ora di punta, quando solitamente quel tratto di strada, utilizzato da molti per bypassare il centro urbano massafrese, è frequentato da molti veicoli.

La pianta di alto fusto, che si trovava all’interno dello spazio di un opificio recintato, è stata letteralmente sradicata e si è abbattuta lungo la carreggiata stradale.

Un miracolo che l’accaduto non abbia fatto registrare feriti né danni a cose.

Nessuna conseguenza

Al momento del cedimento, fortunatamente, da quel tratto stradale non transitava nessuno, per cui l’accaduto non ha avuto alcuna conseguenza per pedoni e mezzi di passaggio. Pesanti, invece, i disagi alla circolazione stradale che per diverso tempo è stata interdetta per la rimozione del tronco.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco che hanno provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi, mentre carabinieri e polizia hanno disciplinato i flussi di traffico. Episodio analogo, senza conseguenze, si era verificato il 6 gennaio scorso su via Convertino; in quella circostanza a causa del forte vento.