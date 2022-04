Bufera di vento, albero crolla sulla strada del mare: tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata. Un grande albero è caduto sulla strada provinciale 297 che dal comune di Melendugno conduce alla vicina marina Torre dell’Orso. A causa del forte vento di Tramontana che sta soffiando furioso sul Salento, un albero è caduto occupando tutta la carreggiata.

Strada trafficata

Il punto esatto si trova vicino a una cappella votiva. Insomma pericolo scampato perché in quel momento nessun automobilista transitava, quella è una strada molto frequentata di fatto soprattutto nei giorni festivi per l'andirivieni dal mare. A dare l’allarme alla polizia locale al comando di Antonio Nahi, alcuni automobilisti di passaggio dal punto in cui il grande albero è venuto giù.

Le operazioni di rimozione

Gli agenti hanno disciplinato il traffico in entrambe le direzioni del senso di marcia con il supporto dei carabinieri della locale stazione al comando del maresciallo Gennaro Palmieri. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto faticato non poco per rimuovere l’albero. Per fortuna, veramente solo per fortuna, non ci sono stati feriti.