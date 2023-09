Verde pubblico e crolli: un grosso ramo precipita per strada

Paura in centro, un grosso ramo si stacca dall'albero e precipita per strada.

Proprio mentre il Comune di Lecce si appresta a licenziare il Piano del verde (che dovrebbe essere pronto per fine anno) e tra le altre cose prevede anche un monitoraggio delle alberature, continuano i "crolli" in città: questo pomeriggio, in via Guarini, all'altezza del civico 7, nel quartiere San Lazzaro, un grosso ramo si è staccato da un pino: fortunatamente in quel momento non transitava nessuno in strada, né c'erano auto parcheggiare. Sul posto sono intervenuti per rimuovere il ramo i vigili del fuoco.

I precedenti

Durante l'estate altri alberi erano venuti giù sempre nel quartiere San Lazzaro: uno in via Gentile e un altro in via Casotti