Bari Vecchia fin dall’alba si è riempita di fedeli, e non solo, per festeggiare tutti insieme san Nicola. Alle 4 del mattino, come da tradizione, si sono aperte le porte della Basilica, dove alle 5 è stata celebrata la santa messa presieduta da padre Giovanni Distante, rettore della Basilica. Poco prima, alle 4.30, al fortino san Nicola, il rullo di tamburi dell’associazione “Militia Sancti Nicolai”. La mattina è stata anche caratterizzata dalle luci della fiaccolata Nicolaiana, giunta alla sua trentesima edizione.

I festeggiamenti



Ma tutta la giornata sarà caratterizzata dai festeggiamenti in onore del santo di Myra. Dalle 4 spazio all’animazione per le vie della città a cura degli Zampognari Terra di Bari e dell’associazione musicale culturale “Michele Lufrano” durante la mattina, mentre dalle 16 alle 21.30 ci sarà il concerto bandistico “G. Bastiani-Lella”. In serata, alle 18, concelebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Emil Paul Tscherrig, nunzio apostolico in Italia, insieme con monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto nonché delegato pontificio per la Basilica. Al termine, si svolgerà la donazione dei Maritaggi e la consegna delle chiavi della città a san Nicola da parte del sindaco Antonio Decaro. Partirà poi dalla basilica la processione con la statua di san Nicola.

L'accensione del grande albero



La giornata non sarà caratterizzata solo da eventi religiosi, in quanto si svolgerà l’accensione dell’albero di Natale di Amgas in piazza Ferrarese. Previsto uno spettacolo di animazione a cura della società I Monelli per conto di Megamark, rientrante nelle sponsorizzazioni approvate dalla giunta comunale, che verrà trasmesso in diretta streaming. A partire dalle 20, ci sarà uno speciale set di luci e musiche che culminerà, appunto, con l’illuminazione dell’abete e gli auguri del sindaco alla città. Sempre in serata, ci sarà l’inaugurazione del giardino d’inverno, realizzato ad opera di Mv Line.

Il sindaco Decaro

Emozionato per questa giornata il sindaco di Bari, Antonio Decaro: «Nel tempo abbiamo creato insieme una tradizione – ha dichiarato - quella del Natale, che comincia il giorno di San Nicola, attorno alla quale la nostra comunità si ritrova, che ci aiuta a vivere con più fiducia e speranza le festività». «Questo sarà il mio ultimo San Nicola, il mio ultimo Natale da sindaco – ha voluto sottolineare - e credo che la voglia di stare insieme, riunirci in piazza per festeggiare, sia una delle cose che lascio alla città con più orgoglio. A qualcuno potrà sembrare sciocco, ma io credo che creare una tradizione collettiva che ci unisce sul piano emotivo sia un valore importante per la nostra comunità, che purtroppo, come accade ovunque, ogni giorno deve fare i conti con una serie di difficoltà». E in conclusione aggiunge: «Anche quest'anno dedichiamo la magia del Natale a tutti i bambini che speriamo affolleranno il Villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto con la loro energia e la loro capacità di stupirsi. Permettetemi di rivolgere un pensiero speciale alla signora Adele, che un po’ di tempo fa ha festeggiato i cento anni e che oggi non c'è più: Adele raccontava che per tanto tempo non era uscita di casa per gli acciacchi dell’età, e in occasione delle ultime feste natalizie, accompagnata da sua figlia, era stata felice di guardare la città tutta illuminata e respirare un clima di festa, in quello che era stato, a suo dire, uno dei momenti più emozionanti della sua vita. Questa emozione che Adele ha voluto regalarmi spero possa essere la nostra in questi giorni».

Il piano traffico



Diversi i divieti previsti per garantire sicurezza. Dalle 4 alle ore 24, divieto di transito in piazza San Nicola, largo Urbano II e largo Abate Elia. Dalle 5, e solo per il passaggio degli atleti, divieto di transito nelle vie interessate dalla fiaccolata. Dalle 19.30, e relativamente al passaggio della processione, divieto di transito nelle vie interessate dalla stessa.

