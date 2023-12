San Nicola “inaugura” il Natale tra riti, luci, musica e tradizioni. All'Immacolata torna la "SpaccaBari" con la mostra dei presepi. Tutti gli eventi

Bari respira sempre di più aria di Natale. E nei prossimi giorni saranno tanti gli eventi che partiranno proprio per allietare il periodo che manca fino al 25 dicembre, senza contare che domani è la giornata clou del san Nicola dei baresi.

Fin dall’alba Bari Vecchia si riempirà di gente per omaggiare il santo di Myra il giorno della sua festa religiosa. Si parte infatti con l’apertura della Basilica alle 4, i tamburi della Militia Sancti Nicolae alle 4.30 al fortino, per arrivare alle 5 alla celebrazione della tradizionale messa, che sarà poi seguita dal rito "pagano" della cioccolata calda per i vicoli del centro storico. Il pomeriggio, alle 18, ci sarà la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal cardinale di origini svizzere Emil Paul Tscherrig, che è il nunzio apostolico in Italia, insieme con monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto e delegato pontificio per la Basilica.



Al termine ci sarà la donazione dei maritaggi e la consegna delle chiavi della città a san Nicola da parte sindaco Antonio Decaro. Dalle 20 processione con la statua del santo. Durante tutta la giornata di domani, a partire dalle 4 e fino a sera, animazione musicale per le vie della città vecchia con gli Zampognari Terra di Bari, l’associazione musicale culturale “Michele Lufrano” ed infine il concerto bandistico “G. Bastiani-Lella”. Torna inoltre anche la classica “Fiaccolata Nicolaiana”, che vedrà tanti corridori attraversare la città con delle fiaccole, per giungere poi sul sagrato della Basilica, dove si terrà la consueta cerimonia. E in serata, manifestazione di accensione dell’albero di Natale in piazza e inaugurazione del villaggio natalizio, oltre che della mostra di quadri interattivi all’ex mercato del pesce.

A partire da domani, inoltre, ci sarà “Soul Makossa 2023”, il festival interetnico organizzato e promosso dal centro interculturale Abusuan con il sostegno del Comune di Bari.

Quattro gli appuntamenti musicali gratuiti ospitati da altrettanti luoghi di culto situati in quartieri periferici della città di Bari, che avranno luogo oltre che domani nelle date del 15 dicembre, 17 dicembre e 5 gennaio.

Torna "SpaccaBari"

Dall’8 dicembre al primo gennaio 2024, all’interno del Fortino Sant’Antonio, ci sarà la diciannovesima edizione di “SpaccaBari”, la tradizionale mostra di presepi d’autore, organizzata dall’associazione SpaccaBari. Non solo presepi in esposizione, ma anche laboratori nel corso dei quali sarà possibile creare un presepe da materiali sostenibili e portarlo a casa, senza alcuna spesa. La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 21, mentre il 24 dicembre e il 31 gennaio sarà visitabile dalle 10 alle 16.

Tanti anche gli appuntamenti del calendario “Natale & comunità 2023” dell’assessorato al Welfare, che oggi pomeriggio prevede, alla Biblioteca dei ragazzi, l’evento “…E domani è San Nicola”, una veglia pomeridiana con letture animate di racconti e albi illustrati provenienti da tutto il mondo ispirate al santo più famoso.



Le storie si alterneranno a musiche della tradizione natalizia e alla distribuzione di cioccolata calda e biscotti, alla luce delle lanterne che illumineranno i giardini della biblioteca. Al termine delle letture avrà luogo l’accensione delle lucine natalizie di un grande albero di Natale. Due, invece, gli spettacoli che avranno come protagonista san Nicola e che si terranno al teatro Piccinni all’interno della stagione comunale teatrale “Altri Mondi: “La magia di San Nicola”, per la regia di Paolo Comentale, con quattro repliche in matinée per le scuole (il 5 e 6 dicembre) e la replica pomeridiana per famiglie mercoledì 6 dicembre, e “San Nicola dei baresi”, per la regia di Marco Grossi, venerdì 8 dicembre, con cinque repliche nel corso della giornata.

