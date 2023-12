Un albero di Natale al cimitero: «Per i bimbi che non ci sono più». L'iniziativa di un'azienda salentina

Un albero di Natale dedicato ai bambini che non ci sono più. L’iniziativa realizzata nel cimitero di Seveso in Brianza e Ivrea in Piemonte, è della ditta pugliese, Berlor, attualmente responsabile dell’appalto per la manutenzione cimiteriale nei comuni interessati.

Un pensiero per i piccoli angeli

L’azienda (con sede a Carmiano) guidata dall’imprenditore Antonio Bergamo, ha voluto così rivolgere un pensiero ai “piccoli angeli” e alle loro famiglie. “Un’iniziativa spontanea – spiegano da Berlor - per rendere omaggio agli angeli seppelliti. Non rientra tra le attività del capitolato d’appalto, ma grazie anche al supporto e alle amministrazioni locali abbiamo voluto realizzare questo piccolo dono, semplice ma speciale per l’anima di ognuno. Da Fiorano Modenese a Seveso, da Segrate a Nizza Monferrato e Genova ovunque c’è la Berlor c’è un albero di Natale”. Un gesto, carico di sensibilità e devozione, che anche i cittadini sembrano aver apprezzato.