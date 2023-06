Albero cade all'improvviso sulle auto parcheggiate: strada bloccata

Un grosso albero ha ceduto all'improvviso questa mattina in piazza Maria Ausiliatrice, nel centro abitato di Taranto. L'albero si è abbattuto all'improvviso autonomamente su alcune auto in sosta, fortunatamente senza travolgere persone, ma bloccando una strada laterale alla piazza. L'allarme è scattato subito e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale jonico. I pompieri sono al lavoro per rimuovere il grosso tronco e liberare la carreggiata impraticabile.

L'allarme

A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto crollare all'improvviso il grosso albero nella piazza abitualmente frequentata da anziani e bambini.

Fortunamatente questa mattina alle 8 la piazza era sostanzialmente deserta. Il tronco ha ceduto di schianto ribaltandosi nella direzione laterale alla piazza e si è abbattuto su alcune auto che erano in sosta lungo il marciapiede, danneggiandone alcune.

L'intervento

Sul luogo dell'incidente che, come si è detto, solo per un caso non ha provocato conseguenze alle persone, sono subito intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco partite dal comando provinciale di via Scoglio del Tonno. I pompieri sono al lavoro per rimuovere il grosso tronco e liberare la strada rimasta bloccata.