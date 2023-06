Albero cade su un'auto. La denuncia del consigliere comunale: «Ora correre ai ripari»

La denuncia, con tanto di corredo fotografico, è del consigliere di opposizione Gianpaolo Scorrano che poco dopo l'acquazzone che si è abbattuto oggi a Lecce ha lanciato l'allarme per un albero caduto in piedo centro.

«Ennesimo albero caduto, oggi, a Lecce in via Imperatore Adriano, lungo la via dove abita il primo cittadino - scrive Scorrano sui sociale -. Ancora una volta, fortunatamente, senza conseguenze fisiche per le persone.

Ogni qual volta alza un po’ di vento nella nostra Città, un albero, a prescindere che si tratti di un Pino, un Eucalipto o altro ancora, viene giù e solo per miracolo non succede la tragedia. Oramai - prosegue -non si contano più gli episodi di questo tipo che sono accaduti negli ultimi mesi, eppure l’amministrazione cosiddetta “green“ continua imperterrita nella sua indolenza, annunciando interventi a mezzo stampa che poi puntualmente non vengono eseguiti (ad esempio i nove alberi pericolosi che avrebbero dovuto essere rimossi e sostituiti nell’area circostante la scuola media Quinto Ennio)».