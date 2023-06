Albero cade sulle auto parcheggiate: conducente salvo per miracolo

Tragedia sfiorata, questa mattina, a Rutigliano, in provincia di Bari. Alle 8.50 uno dei pini situati lungo via Mola è caduto travolgendo due automobili parcheggiate in zona. L’albero, di dimensioni considerevoli, ha letteralmente distrutto le vetture, in quel momento prive di persone a bordo per fortuna.

Operazioni ancora in corso

Le stesse, infatti, appartenevano ad un commerciante della zona e ad un avventore di un bar, sceso dalla propria automobile proprio qualche minuto prima dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Polizia Locale. Le opere di rimozione sono ancora in corso.