L'albero cade e si abbatte su un lampione: tragedia sfiorata nella piazza centrale

Se solo fosse accaduto una decina di ore prima, staremmo probabilmente di altro. Come si dice in questi casi… Meno male come è andata. Erano le 6.15 di stamattina quando un albero, un quercus ilex, si è letteralmente piegato su se stesso abbattendo, tra le altre cose, anche un lampione a luce led recentemente installato. Siamo nella centralissima Piazza Garibaldi di Castellana Grotte, luogo di aggregazione e passeggio serale. E di comizi.

Cos'è successo

Ecco, il pensiero principale di tutti è stato ovvio: cosa sarebbe successo se quell’albero fosse caduto una decina di ore prima, quando erano in corso i comizi elettorali in vista delle amministrative del 12 giugno e la piazza era piena? E non solo per assistere ai comizi, ma anche semplicemente per il passeggio serale con decine di famiglie.

In Piazza Garibaldi ci sono le giostrine, una serie di attività commerciali aperte sino a tarda ora come i bar: basta fare questa considerazione per capire che il titolo che stanno utilizzando un po' tutti sui social, “tragedia sfiorata”, non è campato in aria. Nessuno si è fatto male semplicemente perché il fato ha voluto che l’albero si piegasse su se stesso alle 6.15 di mattina. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Castellana che ha recintato la zona.