Forte vento sul Salento, cade un grosso albero in strada a Lecce: tragedia sfiorata

Un grosso albero è caduto su via Ribezzo, una delle stradine di fronte alla scuola media Quinto Ennio di Lecce. L’arbusto è stato abbattuto dalle forti raffiche di vento che stanno sferzando in città e in tutta la provincia. Al momento non si registrano danni gravi anche se l’albero è caduto a ridosso di una palazzina dove sono parcheggiate numerose auto. La strada è momentaneamente chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale.

Solo una settimana fa si è registrato un incidente analogo su via Gentile con un pino sradicato dal forte vento e finito al centro carreggiata.



Intanto per l'allerta sono stati chiusi cimitero, villa comunale, parco del Galateo, Campo Montefusco (Coni).