Lecce, maltempo: cade un pino in città, paura per un uomo e per il suo cane

Danni e alberi caduti causa maltempo a Lecce città. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco e degli agenti di polizia locale.

Nel quartiere San Lazzaro, via Gentile chiusa al traffico, all'altezza di via Zuccaro, per un albero di pino sradicato dal forte vento e finito al centro carreggiata. Sfiorata un'auto parcheggiata a poca distanza.

Paura per un uomo che portava a spasso il cane

Paura anche per un uomo, come ricostruito dal consigliere comunale Gianpaolo Scorrano, che transitava nei paraggi mentre portava a spasso il proprio cagnolino. "Solo per un miracolo non è scappato il morto. In quel momento, infatti, transitava sul marciapiede sottostante un cittadino leccese che portava a spasso il proprio cane e che è rimasto fortemente scosso per l’accaduto. Non vi è chi non veda come tutti questi crolli non siano eventi imprevedibili legati agli agenti atmosferici, bensì logiche conseguenze di una mancata/errata manutenzione del verde pubblico che contraddistingue, purtroppo, tutta la nostra città, dal centro alle periferie". "Questo è il frutto - aggiunge Scorrano - della visione “green” dell’amministrazione Salvemini. Anziché fare inutili ciclabili, il sindaco destinasse quei fondi a mettere in sicurezza tutte le essenze cittadine prima che davvero accada una tragedia".

Sempre nel capoluogo, in via Don Bosco, strada chiusa al traffico e caschi rossi in azione per mettere in sicurezza l'area a causa della caduta sull'asfalto di calcinacci da un palazzo.

Vigili del fuoco e forze dell'ordine che proseguono nel monitoraggio delle condizioni meteo in tutta la provincia.