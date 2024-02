Preside aggredito, il ministro Valditara: «Chiederemo i danni ai genitori»

Lo Stato chiede i danni ai due genitori? «Certo, anche l'istituzione ha subito un danno. Un danno di immagine. Tocca al giudice decidere se riconoscerci come parte civile, ma se lo farà, i soldi del risarcimento andranno alla scuola del preside aggredito. Chi aggredisce un dipendente scolastico aggredisce lo Stato». Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in merito alla vicenda del preside dell'istituto comprensivo Europa-Alighieri di Taranto, finito al Pronto soccorso dopo l'aggressione da parte dei genitori di un'alunna.

Il ministro ha dato mandato all'avvocato generale dello Stato «di valutare di costituirsi parte civile nel giudizio penale contro i due aggressori per tutelare lo Stato contro il danno di reputazione che ha subito la scuola».

Valditara poi annuncia: "Sto lavorando a una norma che contempla la presunzione di danno reputazionale, in modo da rendere automatico il risarcimento - aggiunge - Ne ho già parlato con il ministro della Giustizia Nordio". Il ministro, che ha sentito telefonicamente il preside aggredito, racconta: "È abbattuto e demotivato. Martedì incontrerò i presidi della Puglia, dirò loro che lo Stato è al loro fianco. Ma credo che vada fatta una riflessione culturale".