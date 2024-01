Novoli, danni strutturali alla facciata della Chiesa. Via ai lavori

Danni strutturali alla facciata della Chiesa Matrice di Novoli dedicata a Sant'Andrea Apostolo ed intervento urgente dei vigili del fuoco di Lecce, giunti in gran numero con mezzi e autoscala. La comunicazione ufficiale sulla situazione e lo stato dei luoghi della chiesa sita nel cuore di Novoli, tra Piazza Regina Margherita e Piazza Aldo Moro e martiri di via Fani, è stata fornita sia dal sindaco di Novoli Marco De Luca, che lo ha riferito in un post ufficiale scritto sul suo profilo, sia dal parroco don Stefano Spedicato.

Il sindaco

«Questa mattina abbiamo dovuto mettere in sicurezza l’ingresso della nostra Chiesa Madre per pericolo crollo di calcinacci dal timpano e di pezzi della croce in ferro - scrivono il primo cittadino ed il parroco -.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco unitamente all’ufficio tecnico del Comune di Novoli, il Comando di polizia municipale e l'Amministrazione comunale. La Polizia Locale sta provvedendo per la circolazione al piano traffico. Da oggi l’ingresso in chiesa, può essere tranquillamente e in sicurezza fruibile, sarà dalla “cosiddetta” porta della tramontana da piazza Regina Margherita. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori aggiornamenti».