L'ultimo e straziante saluto a Inna e Alexander: le lacrime e le note di Eros Ramazzotti accompagnano le bare bianche

Momenti strazianti, una folla commossa e tanti bambini e scolaresche. Presenti anche autorità civili e militari al funerale nella chiesa di San Nicola a Palagiano di Inna Aprilova di 41 anni e Alexander Pastore di 12 anni, la mamma e il suo piccolo deceduti martedì pomeriggio sulla Statale 100, a San Basilio-Mottola, in seguito ad un incidente stradale, nel quale è rimasto gravemente ferito l'altro componente della famiglia, Saverio Pastore, marito e padre delle due vittime.

Un rito ortodosso ospitato dalla comunità cattolica poiché la loro religione è ortodossa. Il sindaco Lasigna a nome della città ha reso omaggio alle vittime stringendosi intorno ai famigliari. Le due bare bianche sono state accompagnate dalle note "Sta passando novembre" di Eros Ramazzotti.

Cosa è successo

Inna Aprilova, anche quel martedì a bordo della Kia Sportage, come spesso accadeva, era andata a prendere suo marito da lavoro, a Grottaglie dallo stabilimento Leonardo. Insieme, dovevano accompagnare Alexander, giovane promessa calcistica nel ruolo di portiere, in terra barese, agli allenamenti con l'Asd Nick calcio Bari. All'altezza dell'area antistante la Sala Azzurra, a San Basilio, la loro auto si è scontrata, in curva, con un Tir che viaggiava nel senso di marcia opposto.