Litigio tra vicini: uno dei due estrae la pistola e spara un colpo per terra

Hanno litigato tra vicini per il rispetto dei confini tra le loro proprietà. E durante la discussione uno dei due ha estratto una pistola e ha sparato un colpo con l’arma puntandola contro il terreno. Dopo quello sparo è scattato subito l’allarme. Per quel gesto intimidatorio, il responsabile è stato arrestato poco dopo dai carabinieri che gli hanno contestato, al termine di una perquisizione, non solo il reato di porto abusivo di arma da fuoco, ma anche quello di produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.

L’altra sera sono stati i carabinieri della stazione di San Marzano di San Giuseppe ad arrestare un uomo di 34 anni con le accuse di “porto abusivo di arma da fuoco”, “produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio” e “minaccia aggravata”. Tutto sarebbe cominciato con un acceso confronto tra vicini.

La ricostruzione

Stando a quanto ricostruito dai militari giunti sul posto, il 34enne al culmine di una violenta discussione, scaturita per motivi legati alla suddivisione dei confini delle rispettive proprietà, avrebbe estratto la pistola, detenuta regolarmente, e avrebbe esploso un colpo per terra, a scopo intimidatorio. Sul posto, dopo l’allarme è intervenuta una pattuglia della locale stazione dei carabinieri, che ha fermato il giovane e ha eseguito un’accurata perquisizione domiciliare, che è stata allargata anche agli appezzamenti di terreno vicini alla proprietà del giovane indagato. E l’ispezione ha portato altri guai al 34enne con la pistola. In uno dei fondi esaminati, accanto ai fiori di “girasole”, sono state trovate 4 piante di “cannabis indica”, con inflorescenze, alte circa un metro. All’interno dell’abitazione, inoltre, sono stati rinvenuti circa 600 grammi di “marijuana”. La droga era stata confezionata, essiccata e riposta in alcuni contenitori di plastica. Durante la perquisizione, inoltre, sotto sequestro sono finiti un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento dello stupefacente.

Il giovane a quel punto è stato arrestato e collocato, su disposizione del pubblico ministero di turno, agli arresti domiciliari.

Questa mattina il 34enne comparirà dinanzi al giudice delle indagini preliminari Fulvia Misserini per il rituale appuntamento con l’udienza di convalida dell’arresto.