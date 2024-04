Spaccia cocaina in pieno centro: arrestato 41enne, la droga nascosta nelle aiuole dei giardinetti pubblici

La Polizia di Stato ha arrestato in stato un tarantino di 41 anni perché ritenuto presunto responsabile del reato detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Da alcuni giorni, i Falchi della Squadra Mobile di Taranto aveva messo sotto osservazione un 41enne tarantino, con precedenti penali in materia di droga, che era stato notato spostarsi freneticamente nel centro cittadino, depositando degli involucri - contenenti presumibilmente dosi di sostanza stupefacente - in alcune aiuole per ritirarle a seconda del bisogno e cederle ai suoi presunti acquirenti.

Dopo aver monitorato a distanza i suoi spostamenti ed il suo modus operandi, i poliziotti, sospettando di aver scoperto una presunta attività di spaccio, hanno deciso di bloccare il soggetto nel momento in cui stava prelevando un pacchetto di sigarette, precedentemente occultato in un’aiuola che funga da spartitraffico al termine di via Cugini.

Il controllo ha confermato i sospetti maturati nell’attività di polizia.

All’interno del pacchetto di sigarette sono stati recuperati 14 involucri termosaldati con all’interno cocaina per circa 4 grammi di peso, mentre negli indumenti intimi è stato trovato un altro involucro con circa 7 grammi della stessa sostanza stupefacente, recuperata poco prima oltre alla somma di 350 euro in banconote di piccolo taglio probabile provento dell’illecita attività di spaccio.

Successivamente, insieme al 41enne, i Falchi si sono spostati in piazza Marconi dove in precedenza lo stesso soggetto era stato visto nascondere - sempre all’interno di un aiuola - un altro pacchetto di sigarette con all’interno due involucri termosaldati di cocaina.

Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, l’uomo è stato arrestato ed accompagnato presso la locale Casa Circondariale.