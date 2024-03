Cocaina calata dai terrazzi col sistema delle canaline: sgominata piazza di spaccio, 7 arresti

Tra gennaio e luglio del 2022 avrebbero gestito un florido traffico di droga di cui si approvvigionavano da fornitori di Cerignola e che poi veniva venduta al dettaglio a Vieste, in provincia di Foggia. I carabinieri avrebbero censito numerosissimi episodi di spaccio (documentandone più di 5.000, circa 50/60 al giorno), per lo più avvenuti in un'abitazione del centro storico della cittadina garganica, sorvegliata mediante un impianto di video-sorveglianza.