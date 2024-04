Scoperto il covo per la preparazione della droga: in camera da letto hashish e cocaina, due arresti

La scorsa notte, i Carabinieri del N.O.R. della Compagnia di Taranto hanno arrestato un quarantaquattrenne e un ventiduenne italiani, entrambi disoccupati e già noti ai militari, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Cosa è successo

I militari, intenti ad effettuare un posto di controllo nelle immediate periferie di Taranto, hanno notato uno strano movimento nei pressi di una palazzina poco distante.

Hanno quindi deciso di controllare due persone che, uscite dal portone, sono salite su un’autovettura di media cilindrata. Durante la perquisizione, trovando nella disponibilità dei due uomini trecentoventi euro in banconote di vario taglio e un mazzo di chiavi. I militari dell’Arma hanno deciso di fare un tentativo con le chiavi rinvenute, aprendo così il portone da cui erano appena usciti i due: è stato rinvenuto diverso materiale comunemente utilizzato per pesare, tagliare e confezionare in singole dosi la sostanza stupefacente, mentre nella camera da letto, all’interno di un armadio, sono stati trovati oltre trenta grammi di hashish e circa settanta grammi di cocaina, già suddivisi in dosi, pronte per essere vendute.