Arrestato dai carabinieri di Santa Rosa un 42enne leccese, D.C, le sue iniziali, per detenzione in casa di sostanze stupefacenti, possesso illegale di armi e di ricettazione. Nel corso della perquisizione nell’abitazione dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine, i militari hanno rinvenuto in camera da letto quasi mezzo chilo di cocaina, 9 cellulari e una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa completa di caricatore e relativo munizionamento.

L'operazione dei carabinieri

Nella sala da pranzo invece, all’interno di un mobile, i carabinieri hanno scovato quasi 750 grammi di sostanza da taglio del tipo mannite, oltre a due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento. Il 42enne inoltre è stato trovato in possesso di quasi 2mila euro in banconote di vario taglio, somma che secondo i militari potrebbe essere il provento dell’attività di spaccio. Droga e denaro sono state sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.



Al termine delle operazioni di rito l’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere leccese di Borgo San Nicola.