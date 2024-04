Nel primo semestre del 2025 sarà avviata la realizzazione di due forni elettrici nello stabilimento ex Ilva di Taranto, che entreranno in attività nel corso del 2027. La notizia arriva dall'incontro in corso a Palazzo Chigi tra governo e sindacati ed è stata riferita da Giovanni Fiori, uno dei commissari straordinari di Acciaierie d'Italia. I due impianti sarebbero destinati a sostituire altrettanti altiforni.

La situazione

Anche perché ad oggi - fanno sapere fonti sindacali nello stesso incontro - l'impianto è in "marcia ridottissima". E' in funziona il solo Altoforno 4, che sarà mantenuto fino al 2030. Afo 1 e 2, invece, sono fermi per operazioni di manutenzione.

Nella seconda metà di maggio sono state programmate delle visite presso gli stabilimento ex Ilva di società che hanno manifestato interesse per il possibile acquisto del polo siderurgico. Lo avrebbe riferito il ministro delle Imprese, Adolfo Urso.