I dipendenti di Acciaierie in amministrazione straordinaria, l’ex Ilva, potrebbero essere risparmiati dal presentare al Tribunale di Milano la domanda di insinuazione nello stato passivo della società per rivendicare i diritti maturati prima che scattasse la stessa amministrazione straordinaria e AdI venisse dichiarata insolvente.

Un’apertura l’azienda l’ha fatta ieri in un incontro con i sindacati, dichiarando che «è in corso la valutazione - nei limiti dei poteri riconosciuti ai commissari e della legge - di ogni possibile soluzione atta a permettere ai lavoratori e alle lavoratrici di ottenere quanto prima tutti i crediti loro vantati così da evitare ogni ulteriore richiesta».

E quali sono questi crediti? I cosiddetti “istituti indiretti”, ovvero tredicesime, quattordicesime, premi e altre voci. Ci sarebbero anche le ferie maturate e non usufruite prima dell’amministrazione straordinaria, ma queste sono state già salvate dai commissari Fiori, Tabarelli e Quaranta, che le hanno riconosciute come crediti derivanti da diritti di lavoro, mettendole quindi al riparo dallo stato passivo.

Cosa sappiamo

Tant’è che tutti i dipendenti che avevano ferie pregresse, per il maxi ponte festivo deciso dall’azienda dal 25 aprile al 5 maggio, hanno potuto volontariamente smaltirle. Il riscontro, nei giorni campionati, ha visto un’adesione media, a livello di gruppo, di circa 1.200 persone al giorno in ferie. Salvate le ferie, sono però rimaste le altre voci. Sulle quali ora i commissari promettono di verificare un’analoga azione di tutela. Quale sarà il vantaggio per i dipendenti di Acciaierie? Che l’amministrazione straordinaria non intaccherà i loro diritti individuali. Diversamente, accadrebbe la stessa cosa verificatasi a gennaio 2015, con l’amministrazione straordinaria e lo stato di insolvenza che interessarono l’allora Ilva, quando tutti i crediti dei lavoratori finirono nello stato passivo generale nel quale ancora oggi si trovano, nonostante siano passati ben nove anni. Se quindi si rivelerà praticabile quest’iniziativa dei commissari di allargare la tutela, lo stato passivo di AdI - l’udienza davanti al giudice delegato di Milano è fissata per il 19 giugno - dovrebbe risultare meno elefantiaco e forse anche più gestibile. Basti dire che nel 2015 su oltre 17mila insinuazioni al passivo, quasi 10 mila vennero dai dipendenti di Ilva. Finirono così in un calderone unico richieste relative a crediti milionari e plurimilionari (pensiamo ai fornitori e alle imprese dell’indotto, quelle di Taranto ci rimisero circa 150 milioni e ancora non hanno visto nulla, perchè il soddisfacimento dei crediti è legato alla vendita dell’azienda che è da farsi) e richieste di alcune migliaia di euro quali, appunto, quelle espresse dai dipendenti.

La necessità di guardare con attenzione alla situazione dei dipendenti, cercando di non penalizzarli, i sindacati l’hanno prospettata ai commissari di AdI subito dopo il loro insediamento e già allora furono manifestate delle aperture. A ciò si aggiunga che nell’incontro del 7 maggio in Confindustria a Roma i sindacati - e lo cita anche il verbale della riunione di ieri - indicarono “la necessità che fossero riconosciuti ai lavoratori gli istituti indiretti a supporto del reddito, già per molti lavoratori compromesso, nonché che fosse trovata una soluzione per non far perdere ai lavoratori quei buoni pasto e welfare di cui non hanno potuto fruire”. Inoltre, il 7 maggio, “tenuto anche conto della gravosità delle insinuazioni al passivo da parte dei singoli lavoratori”, le sigle metalmeccaniche avevano anche chiesto che AdI “si attivasse affinché quanto prima i lavoratori e le lavoratrici - già provati dalla difficile situazione in cui versa il gruppo - potessero ottenere tutte le somme loro dovute”. Ora, quindi, ci potrebbero essere delle possibilità perché la cosa vada in porto. Se il pregresso dei dipendenti verrà risolto in modo indolore, è evidente che sarà un altro segnale della gestione commissariale verso i diretti, considerato che si vuol fare anche una rotazione effettiva della cassa integrazione.

Di “cassa integrazione straordinaria equa e solidale, rivolta all’intero organico” parla infatti il piano aziendale di ripartenza, dove si dice che “la cigs interverrà su un bacino più largo possibile di partecipanti”. Inoltre, i commissari vogliono evitare che ci sia personale con zero ore di lavoro, cioè sempre in cassa, ricorrere allo smart working dove possibile, integrare economicamente la cassa per mitigarne l’impatto economico, e rilanciare anche gli incentivi all’esodo.

«Sul pregresso - commenta a Quotidiano Davide Sperti, segretario Uilm - non ci è stata ancora data certezza, ma c’è l’impegno a trovare soluzioni affinché da parte dei dipendenti, non ci sia bisogno di insinuarsi nello stato passivo. Ci daranno conferma in tempi brevi. Abbiamo poi chiesto che prima dell’esame congiunto sulla richiesta di nuova cassa integrazione che arriverà dopo il 20 maggio, si migliori intanto la gestione della cassa in corso. E arriverà, area per area, una convocazione per affrontare le cose chieste, dalla quota rimpiazzo alla rotazione dei cassintegrati».