Foggia-Torino, torna il volo diretto

Da maggio a ottobre riaprirà la rotta aerea Foggia-Torino. Ritorna la possibilità del volo dal Piemonte verso la Capitanata in vista dell'imminente stagione turistica. «Il collegamento tra Foggia e Torino è tra i più richiesti e le scelte operate per soddisfare al meglio le esigenze dei passeggeri in termini di aeroporti di destinazione e orari dei voli hanno ricevuto riscontri positivi nel corso del mese», ha dichiarato Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Bilancio e Infrastrutture.

«Oggi - aggiunge - con maggior determinazione, possiamo riprendere a servire il nord ovest e rispondere alla domanda di voli da e per Lombardia e Piemonte. È fondamentale essere flessibili e pronti a seguire le dinamiche reali del mercato». «Dopo aver completato lo spostamento del volo su Milano Linate e l'inserimento dell'operativo su Bergamo Orio al Serio, che sta riscuotendo grande successo a livello di consensi, è giunto il momento di consolidare questi dati positivi e di ampliare lo sviluppo del network dell'aeroporto Gino Lisa», ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia. «Il primo passo - continua - è rappresentato dal reinserimento della destinazione Torino in vista della prossima stagione estiva, fiduciosi che l'attività del Gargano dei monti dauni delle provincie di Potenza e Campobasso, Avellino possa contribuire a far crescere i numeri dei passeggeri in arrivo e partenza dall'aeroporto di Foggia e a creare le basi per un successivo sviluppo di ulteriori collegamenti.

Il collegamento rappresenta un passo importate verso una maggiore accessibilità e connettività per i nostri cittadini e per tutti quelli che vorranno visitare la Puglia». «Con il ripristino della rotta su Torino, abbiamo l'opportunità di potenziare il traffico sul nord d'Italia, rispondendo alla forte domanda dei passeggeri e supportando attivamente il territorio in cui operiamo», ha affermato Dimitris Kremiotis, accountable manager di Lumiwings.