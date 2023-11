Sparatoria contro un bar in pieno giorno. Il sindaco: «Da anni, le nostre città sono sede degli interessi criminali della malavita»

Sparatoria contro un bar: almeno nove i colpi sparati la mattina di giovedì 16 novembre nel quartiere residenziale di Santo Spirito a Palo del Colle. Non si registrano feriti, ma la sparatoria in pieno giorno ha creato sgomento nella comunità del centro a pochi chilometri da Bari.

Sull'accaduto indagano i carabinieri che hanno effettuato i rilievi, con i bossoli presumibilmente di proiettili di pistola individuati sull'asfalto. Le indagini non escludono alcuna pista, dal potenziale agguato a un tentativo di intimidazione legato al racket delle estorsioni.

Il sindaco Amendolara

«Da anni, le nostre città della provincia barese sono sede degli interessi criminali della malavita - ha commentato il sindaco Tommaso Amendolara - .

Sono note le numerose denunce dei sindaci e dei cittadini che richiedono un significativo aumento del numero delle forze dell’ordine nelle città. Per questo, nonostante tutto, il lavoro che le forze dell’ordine svolgono, è notevole e a loro va il nostro sentito ringraziamento. Per contrastare questo fenomeno l’amministrazione comunale è in continua collaborazione con le forze dell’ordine presenti a Palo del Colle del Colle e con la Prefettura».